In Mexiko hat der Senat die umstrittene Justizreform grundsätzlich gebilligt und den Weg zur endgültigen Zustimmung geebnet. Die Senatoren stimmten am frühen Mittwoch mit 86 zu 41 Stimmen für die Reform, die unter anderem eine Direktwahl von Richtern durch das Volk vorsieht und das Justizwesen des Landes grundlegend umgestalten soll. Kritiker befürchten, dies könnte die Rechtsstaatlichkeit gefährden und der Wirtschaft schaden. Bei der Debatte kam es zu Tumulten. Demonstranten drangen mit mexikanischen Flaggen und „Verräter“-Rufen in das Senatsgebäude ein und erzwangen eine Unterbrechung der Sitzung. Vor einer abschließenden Zustimmung wird der Senat noch über Einwände von Abgeordneten beraten. Das Unterhaus hatte die vom scheidenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador vorgelegte Reform bereits verabschiedet. Möglich wurde die erforderliche Zweidrittelmehrheit dadurch, dass ein Senator der oppositionellen PAN-Partei in das Lager der Regierungspartei Morena überlief. Oppositionsvertreter warfen dem Regierungslager unlautere Taktiken vor, um sich Stimmen zu sichern. So soll ein Senator festgehalten worden sein, um ihn an der Abstimmung zu hindern, andere unter Druck gesetzt oder bestochen worden sein. Die USA und Kanada als wichtigste Handelspartner Mexikos haben gewarnt, dass die Reform das nordamerikanische Freihandelsabkommen untergraben und sich negativ auf Investitionen auswirken könnte. Präsident Lopez Obrador rechtfertigt die Pläne als entscheidend für die Wahrung der Integrität der mexikanischen Justiz und dafür, dass sie nicht kriminellen Interessen dient. Kritiker befürchten, es handle sich um eine beunruhigende Machtkonzentration in den Händen der Regierungspartei.