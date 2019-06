11. Juni 2019, 21:53 Uhr Mexiko Nationalgarde an die Grenze

Mexikos Regierung hat eine rasche Umsetzung der Einigung im Migrations- und Zollstreit mit den USA eingeleitet. Staatschef Andrés Manuel López Obrador kündigte am Dienstag die Bildung einer Kommission unter Außenminister Marcelo Ebrard an, "um die mit den USA eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen". Als erste Maßnahme sollen 6000 Mitglieder der neuen mexikanischen Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala abkommandiert werden, sagte Ebrard.