In Mexiko wird der Oberste Gerichtshof wohl künftig erstmals seit fast 170 von einem indigenen Richter geleitet. Der Anwalt Hugo Aguilar liegt nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Stimmen bei den Richterwahlen von Sonntag an erster Stelle für den Posten, wie das Nationale Wahlinstitut laut der Zeitung La Jornada mitteilte. Damit sorgt der Indigenenrechtler vom Volk der Mixteken für eine Überraschung. Denn als Favoriten galten davor die Juristinnen Yasmín Esquivel und Lenia Batres, die bereits Richterinnen am Obersten Gericht sind. Das letzte Mal war der oberste Richterposten 1857 bis 1858 von einem Indigenen besetzt, dem Juristen und Nationalhelden Benito Juárez, der im Anschluss Präsident des Landes wurde. Erstmals in der Geschichte Mexikos konnte die Bevölkerung die Richterinnen und Richter auf nationaler und lokaler Ebene selbst wählen. Die Abstimmung stieß jedoch auf wenig Resonanz, die Beteiligung lag bei rund zwölf Prozent. Die Oppositionsparteien PRI und PAN fordern deshalb die Annullierung der Abstimmung.