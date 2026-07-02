Über den Zynismus der Konsumentenländer im weltweiten Drogenhandel. Und weshalb sich der US-Präsident über die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York garantiert ärgern wird.

In der „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke und Boris Herrmann diesmal über zwei Länder unter und über Zentralamerika, nämlich über Mexiko und Kanada. Außerdem geht es um die noch gar nicht mal ganz so intelligente KI und was die mit den Verwechslungen zwischen unserem Autor Boris Herrmann und dem Segler Boris Herrmann zu tun hat. Ungeschickte Tweets aus dem Bundespresseamt nach dem Fußball-Aus der Deutschen und die Auswirkungen einer speziellen Sauerkrautdiät im Weißen Haus runden das Gespräch heiter ab.