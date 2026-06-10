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MexikoDie Einzige ihrer Art

Lesezeit: 5 Min.

Sogar Donald Trump hat ihr gegenüber so etwas wie Respekt bekundet: Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum, hier  vor der WM mit Vertretern der Fußball-Nationalmannschaft.
Sogar Donald Trump hat ihr gegenüber so etwas wie Respekt bekundet: Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum, hier  vor der WM mit Vertretern der Fußball-Nationalmannschaft. Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images

Claudia Sheinbaum ist die erste Staatschefin Mexikos, weltweit gilt sie als Galionsfigur für Linke und ist im Land überaus beliebt. Ein Besuch in ihrer berühmten Morgenkonferenz verrät viel über ihren Politikstil.

Von Jan Heidmann, Mexiko-Stadt

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Endlich einmal etwas, das Claudia Sheinbaum nicht so recht gelingen mag. Am Ende ihrer Frühpressekonferenz im Nationalpalast in Mexiko-Stadt will die Präsidentin noch zwei WM-Bälle an die Journalisten vor ihr verteilen. Den ersten wirft sie etwas zu kurz, sodass die Reporterin, die ihn unbedingt fangen will, stolpert und hinfällt. Der zweite Ball prallt ab, fliegt quer durch den großen Raum und droht eine Kamera zu treffen. Mexikos Präsidentin wirkt etwas überfordert von der Situation – ein Bild, das man nicht oft zu sehen bekommt. Ganz im Gegenteil.

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