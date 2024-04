Eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt der mexikanischen Stadt Celaya ist auf offener Straße erschossen worden. Der Mord an der Politikerin Bertha Gisela Gaytán ereignete sich am Montag im Bundesstaat Guanajuato während einer Wahlkampfveranstaltung der gemäßigt linken Morena-Partei, wie lokale Medien berichten. Die Lokalwahlen in neun Bundesstaaten, unter anderem in Guanajuato, hatten am Sonntag begonnen. Wenige Stunden vor dem Mord hatte Gaytán eine Strategie zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit vorgestellt. Guanajuato führt seit Jahren die Mordstatistiken in Mexiko an. Die dortige Stadt Celaya gilt als eine der gefährlichsten Städte der Welt.