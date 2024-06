Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, 102, hat die Mevlüde-Genc-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) überreichte die Auszeichnung für besondere Verdienste im Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus am Dienstag in Berlin. Wüst würdigte Friedländers (Foto: dpa) Engagement, von den Verbrechen der Nationalsozialisten zu erzählen. „Sie erinnern, Sie mahnen, Sie schenken jungen Leuten Vertrauen, Hoffnung und Liebe, Menschenliebe“, so der Ministerpräsident. Die Mevlüde-Genc-Medaille wurde 2018 zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen durch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gestiftet. Die Auszeichnung würdigt Personen und Initiativen, die sich wie Mevlüde Genc für Versöhnung, Toleranz und Zusammenhalt einsetzen. Mevlüde Genc und ihr Mann Durmus Genc hatten bei dem fremdenfeindlichen Anschlag am 29. Mai 1993 zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte verloren.