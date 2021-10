Der AfD-Chef will beim nächsten Parteitag nicht wieder für den Bundesvorstand kandidieren. Die Konflikte mit anderen führenden AfD-Mitgliedern treten nach der Wahl offen zutage.

Von Philipp Saul

AfD-Chef Jörg Meuthen will beim nächsten Parteitag im Dezember nicht wieder als Bundessprecher kandidieren. Das kündigte der 60-Jährige in einer internen E-Mail an, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Meuthen, der seit Sommer 2015 im Amt ist, schreibt von einer "unglaublich fordernden" Zeit als Bundessprecher, die von "manchen Härten und Enttäuschungen" geprägt gewesen sei, aber auch von "sehr vielen guten Erlebnissen".

Meuthen schreibt, er wolle "weder verstummen noch mein politisches Schaffen einstellen", sondern weiter seine politische Arbeit tun. Worin diese genau bestehen soll, schreibt er nicht. Meuthen ist seit 2017 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Die Konflikte innerhalb der AfD hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Meuthen wollte sich vom rechten Flügel der Partei abgrenzen und die AfD perspektivisch regierungsfähig machen.

Meuthens Verhältnis zu den Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, der auch Co-Parteichef ist, gilt als äußerst schlecht. Beide werden von den Rechten in der AfD unterstützt. Nachdem die AfD bei der Bundestagswahl ein schwächeres Ergebnis als vor vier Jahren erreicht hatte, traten die Differenzen in der Parteiführung offen zutage.

Meuthen, Weidel und Chrupalla konnten sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz nicht auf eine einheitliche Bewertung des Wahlergebnisses einigen. Zwischen ihnen herrschte eine frostige Atmosphäre. Während Weidel sich das Ergebnis von niemandem schlechtreden lassen wollte, kritisierte Meuthen Teile des Wahlprogramms als zu radikal und sagte, man müsse die Wahl schonungslos aufarbeiten.

Chrupalla will wieder antreten

Für den Parteitag im Dezember in Wiesbaden wurde bereits mit einem Showdown zwischen Meuthen und dem rechten Lager gerechnet. Durch seine Ankündigung, gar nicht erst anzutreten, kommt Meuthen einer möglichen Niederlage auf dem Parteitag zuvor. Den Delegierten schreibt er in seiner E-Mail, sie sollten "eine besonnene Wahl treffen und vernünftige Vorstandsmitglieder wählen".

Co-Parteichef Chrupalla sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das ist eine persönliche Entscheidung von Jörg Meuthen." Wer - sollte es bei der Doppelspitze bleiben - aus seiner Sicht als Co-Vorsitzender infrage käme, wollte er nicht sagen. Chrupalla selbst will wieder antreten.

Aus der AfD ist zu hören, man sollte neben Chrupalla, der aus Sachsen stammt, einen Co-Vorsitzenden aus dem Westen wählen. Genannt werden in diesem Zusammenhang unter anderem Weidel, der nordrhein-westfälische AfD-Landesvorsitzende Rüdiger Lucassen und der bayerische AfD-Chef Peter Boehringer.