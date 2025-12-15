Wenn in Frankreich die Bauern protestieren, wenn sie Autobahnen blockieren, Pneus anzünden auf den Verkehrskreiseln, auch mal Mist abladen vor den Präfekturen, dann ist die Sorge in Paris immer besonders groß. Politisch sind die Proteste der Landwirte gerade die heikelsten, oft auch die virulentesten. In aller Regel stimmen die Franzosen mehrheitlich ihren Bauern zu. Jetzt läuft wieder ein solcher Aufstand, im Südwesten des Landes, er könnte sich schnell ausweiten.
Frankreich„Ein Massaker“: Rinderseuche bringt Macron in Bedrängnis
Im Südwesten Frankreichs werden Tausende Kühe notgeschlachtet, dagegen protestieren viele Bauern immer aggressiver. Nun kommt die Regierung ihnen beim verhassten Freihandelsabkommen Mercosur entgegen.
Von Oliver Meiler, Paris
