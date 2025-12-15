Zum Hauptinhalt springen

Frankreich„Ein Massaker“: Rinderseuche bringt Macron in Bedrängnis

Überall in Frankreich hagelt es Kritik: Dieser Demonstrant in der bretonischen Stadt Quimper forderte am Samstag mehr „Unterstützung für uns Landwirte“.
Im Südwesten Frankreichs werden Tausende Kühe notgeschlachtet, dagegen protestieren viele Bauern immer aggressiver. Nun kommt die Regierung ihnen beim verhassten Freihandelsabkommen Mercosur entgegen.

Von Oliver Meiler, Paris

Wenn in Frankreich die Bauern protestieren, wenn sie Autobahnen blockieren, Pneus anzünden auf den Verkehrskreiseln, auch mal Mist abladen vor den Präfekturen, dann ist die Sorge in Paris immer besonders groß. Politisch sind die Proteste der Landwirte gerade die heikelsten, oft auch die virulentesten. In aller Regel stimmen die Franzosen mehrheitlich ihren Bauern zu. Jetzt läuft wieder ein solcher Aufstand, im Südwesten des Landes, er könnte sich schnell ausweiten.

