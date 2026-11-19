In der EU greifen angesichts der Energiepreiskrise bestimmte Klimaschutzregeln für importierte fossile Brennstoffe später als geplant. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments verständigten sich darauf, dass Importeure von Öl, Gas und Kohle erst ab 2029 EU-Klimaschutzregeln für das klimaschädliche Treibhausgas Methan befolgen müssen, wie beide mitteilten. Das ist zwei Jahre später als bisher vorgesehen.

Damit soll vermieden werden, dass sich die Energiepreise zusätzlich erhöhen könnten. Die Verschiebung soll zudem weiteren Druck auf die Versorgungssicherheit bei importierten fossilen Brennstoffen vermeiden. Vor dem Inkrafttreten müssen die neuen Regeln noch formal vom EU-Parlament und den Staaten angenommen werden. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra verteidigte die Entscheidung bei der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya. „Da wir eine Herausforderung bei der Umsetzung haben, geben wir uns etwas mehr Zeit.“ Man sei führend bei dem Thema.