In Kalifornien hat der Milliardenprozess gegen den Betreiber von Facebook und Instagram begonnen. Die Kläger werfen dem Konzern vor, besonders Kindern schwer zu schaden. Es geht um die Zukunft der Sozialen Netzwerke.

Vor dem Gerichtssaal standen Angehörige von toten Kindern und Jugendlichen, ehe dieser Prozess gegen Meta begann. Sie wollten zeigen, was die Plattformen Facebook und Instagram des US-Konzerns ihres Erachtens und ihrer Erfahrung nach mit dem Tod ihrer Töchter und Söhne zu tun hatten. Eine Menge Namen waren auf einem Plakat zu lesen, dazu das jeweilige Alter. Morgan, 15. Gage, 14. Giovanni, 11. Sophie, 13. Und viele Namen mehr, sogar der eines Achtjährigen. Älter wurden diese Kinder und Jugendlichen nicht.