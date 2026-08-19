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USA29 Bundesstaaten gegen Meta

Lesezeit: 4 Min.

Vor dem Prozess halten Angehörige ein Banner mit Namen von Kindern und Jugendlichen hoch, die sich umgebracht haben. Die Kläger werfen Meta eine Mitschuld vor.
Vor dem Prozess halten Angehörige ein Banner mit Namen von Kindern und Jugendlichen hoch, die sich umgebracht haben. Die Kläger werfen Meta eine Mitschuld vor. Manuel Orbegozo/REUTERS

In Kalifornien hat der Milliardenprozess gegen den Betreiber von Facebook und Instagram begonnen. Die Kläger werfen dem Konzern vor, besonders Kindern schwer zu schaden. Es geht um die Zukunft der Sozialen Netzwerke.

Von Peter Burghardt, Washington

SZ bei Google bevorzugen

Vor dem Gerichtssaal standen Angehörige von toten Kindern und Jugendlichen, ehe dieser Prozess gegen Meta begann. Sie wollten zeigen, was die Plattformen Facebook und Instagram des US-Konzerns ihres Erachtens und ihrer Erfahrung nach mit dem Tod ihrer Töchter und Söhne zu tun hatten. Eine Menge Namen waren auf einem Plakat zu lesen, dazu das jeweilige Alter. Morgan, 15. Gage, 14. Giovanni, 11. Sophie, 13. Und viele Namen mehr, sogar der eines Achtjährigen. Älter wurden diese Kinder und Jugendlichen nicht.

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