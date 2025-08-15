Im Verfahren nach der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Verteidigung des Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an dem Polizisten Rouven Laur gefordert. Zudem sei der 26-Jährige des versuchten Mordes an Islamkritiker Michael Stürzenberger schuldig, sagte einer seiner Anwälte. Mit Blick auf weitere Opfer seien sie im Plädoyer von gefährlicher Körperverletzung ausgegangen. Für die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld oder eine Sicherungsverwahrung sprachen sie sich nicht aus. Damit könnte Sulaiman A. im Fall einer Verurteilung nach 15 Jahren frühzeitig aus der Haft entlassen werden. Die Bundesanwaltschaft hat ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes gefordert. Zudem will sie jedoch, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft verletzte der Afghane bei dem Angriff in Mannheim sechs Menschen mit einem Messer, fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie den Polizisten Laur. Der Beamte starb zwei Tage später an seinen Verletzungen. Ein Urteil könnte laut Gericht am 16. September verkündet werden.