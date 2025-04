Die Zielperson der Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz ist nach eigenen Angaben von dem Angriff überrascht worden. Er habe gerade einen Stand aufgebaut und Plakate geordnet, sagte Michael Stürzenberger von der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. „Dann kam dieser Angriff aus dem völligen Nichts. Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel“, sagte Stürzenberger. Im ersten Moment habe er gar nicht bemerkt, dass ein Messer im Spiel gewesen sei, sagte der 60-Jährige. Er habe zunächst nur einen Kontakt gespürt und sei dann gemeinsam mit dem Angreifer hingefallen. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft verletzte der Angeklagte bei dem Angriff in Mannheim am 31. Mai 2024 sechs Menschen mit einem Messer: fünf Teilnehmer einer Kundgebung der BPE sowie den 29-jährigen Polizisten Rouven Laur, der an seinen schweren Verletzungen starb. Nach dem Angriff habe er sich deswegen von Kundgebungen der BPE zurückgezogen und beobachte die Aktivitäten jüngerer Mitglieder, sagte Stürzenberger. Der bayerische Verfassungsschutz beobachtet nach Angabe eines Sprechers Stürzenberger sowie den bayerischen BPE-Landesverband. In seinem Bericht für das Jahr 2022 schreibt die Behörde, es lägen „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür vor, dass diese „verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Bestrebungen“ verfolgten, „die auf eine Abschaffung der Religionsfreiheit für Muslime gerichtet sind“.