Der Angeklagte im Verfahren um die tödliche Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz sieht nach eigenen Angaben keine Notwendigkeit, sich therapeutisch helfen zu lassen. „Nee, sehe ich keinen Bedarf“, sagte er auf eine entsprechende Frage des psychiatrischen Sachverständigen Johannes Fuß vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Der Sachverständige soll sich später auch zur Frage der Schuldfähigkeit und der Frage einer möglichen Sicherungsverwahrung des Angeklagten nach einer Haft äußern.Sulaiman A. ist unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat der mittlerweile 26-jährige Afghane am 31. Mai 2024 bei dem Angriff in Mannheim sechs Menschen mit einem Messer verletzt: fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie den 29-jährigen Polizist Rouven Laur, der zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen starb.

Der Bundesanwalt geht davon aus, dass der Angeklagte Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hegt. Er habe nach der Machtergreifung der Taliban 2021 begonnen, sich für deren Ideologie zu interessieren. Er habe sich dann intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt und radikale Gelehrte in sozialen Medien verfolgt und so schließlich Sympathien für den IS entwickelt. Schließlich sei er zur Überzeugung gelangt, dass es nicht nur legitim, sondern sogar seine religiöse Pflicht sei, vermeintlich Ungläubige zu töten. Sulaiman A. will sich im Verlauf des Verfahrens zur Tat und den Vorwürfen gegen ihn äußern. Dies bestätigte sein Verteidiger Axel Küster auf Nachfrage. Wann dies genau sein wird, war zunächst unklar. Er werde sich auch zu seiner Religion äußern, sagte Küster. Es sei seinem Mandanten sehr wichtig, selbst auszusagen. „Ich glaube, man möchte sich vielleicht immer noch als Mensch darstellen.“ Die Tat selbst werde man nie erklären können.