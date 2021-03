Ein halbes Jahr nach der Messerattacke auf zwei Männer in Dresden muss sich der Tatverdächtige unter anderem wegen Mordes am Oberlandesgericht verantworten. Der Prozess am Staatsschutzsenat beginnt nach Angaben vom Dienstag am 12. April, bis Ende Mai sind zunächst elf weitere Verhandlungstermine geplant. Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann zudem versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der Syrer wird beschuldigt, am 4. Oktober einen Touristen "aus einer radikal-islamistischen Gesinnung" getötet zu haben, ein zweiter wurde schwer verletzt.