Einwohner der Kleinstadt Brokstedt in Schleswig-Holstein gedenken der Opfer der Messerattacke in einem Regionalzug.

Von Ronen Steinke

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 wurden in Deutschland etwa 1,9 Millionen Menschen gezählt, die als Asylbewerber ins Land gekommen sind, sei es aus Syrien, Afghanistan oder anderen Ländern. Das sind Menschen, die oft viel mehr Probleme haben als die angestammte deutsche Bevölkerung. Viele haben Sprachprobleme, gesundheitliche Probleme, sind arm, arbeitslos, zumindest in ihrer ersten Zeit in Deutschland. Und es stimmt: Auch der Anteil der Menschen in diesem Personenkreis, die komplett scheitern und kriminell werden, ist größer als in der angestammten deutschen Bevölkerung.