Nach einem Messerangriff auf einer brandenburgischen Autobahnraststätte am Wochenende ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin auch wegen eines möglichen islamistischen Motivs. Dies teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Vor dem Hintergrund des von zwei der vernommenen Zeugen angeblich wahrgenommenen durch den mutmaßlichen Täter gemachten Ausrufes 'Allahu Akbar' ist auch die Frage eines islamistischen Hintergrundes der Tat ebenso wie weitere Umstände zur möglichen Tatmotivation Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, erklärte die Ermittlungsbehörde. Am Samstagabend war ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Raststätte Stolper Heide bei Hennigsdorf von einem Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer floh nach der Tat zu Fuß über die A111 und wurde dort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer kam in eine Klinik, die er inzwischen wieder verlassen hat.