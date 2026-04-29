Bei einem Messerangriff in London sind zwei Menschen verletzt worden. Das bestätigte der britische Premierminister Keir Starmer in einer Mitteilung auf X. Er geht demnach von einem antisemitischen Hintergrund der Tat aus.

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Einem BBC-Bericht zufolge sind die Opfer zwei Männer jüdischen Glaubens, die mit schweren Verletzungen behandelt werden mussten. Der Angriff ereignete sich im stark jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green. Eines der Opfer ist laut Polizei zwischen 30 und 40, das andere zwischen 70 und 80 Jahre alt. Beide seien im Krankenhaus und in einem stabilen Zustand.

Ein mutmaßlicher Angreifer wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich demnach um einen 45-jährigen Mann. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum möglichen Tatmotiv. Die Staatsbürgerschaft des Mannes und sein Hintergrund seien Gegenstand von Ermittlungen, hieß es lediglich. Diese werden demnach von der Anti-Terror-Einheit geleitet, „um alle Umstände und mögliche Terrorismusverbindungen aufzuklären“, so die Mitteilung weiter.

Polizei soll Präsenz erhöht haben

„Der antisemitische Angriff in Golders Green ist zutiefst entsetzlich. Angriffe auf unsere jüdische Gemeinschaft sind Angriffe auf Großbritannien“, hieß es in der Mitteilung von Regierungschef Starmer. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden, kündigte der Labour-Politiker an.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb auf X, die jüdische Gemeinschaft in der britischen Hauptstadt sei zum Ziel einer Reihe von schockierenden antisemitischen Angriffen geworden. „Es darf absolut keinen Platz für Antisemitismus in der Gesellschaft geben.“ Die Londoner Polizei habe ihre Präsenz in dem betroffenen Gebiet erhöht. Khan dankte den Rettungskräften und einer jüdischen Nachbarschaftsinitiative „für ihre rasche Reaktion auf diesen fürchterlichen Vorfall“.

Zuletzt kam es in London zu mehreren Angriffen auf jüdische Einrichtungen, oft handelte es sich dabei um Brandanschläge. Erst vor wenigen Wochen waren etwa vier Krankenwagen des jüdischen Rettungsdienstes Hatzola in Golders Green bei einem antisemitisch motivierten Brandanschlag zerstört worden. Mehrere Verdächtige wurden angeklagt.