Nach einem lebensgefährlichen Angriff mit einem Springmesser auf einen 44 Jahre alten Mann in Stuttgart im April übernimmt nun das Staatsschutzzentrum Baden-Württemberg die Ermittlungen in dem Fall. Es werde ein politisches, mutmaßlich rechtsextremistisches Motiv hinter der Tat vermutet, die zwei Männer verübt haben sollen, teilten Generalstaatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart mit. Sie sollen ihr Opfer mehrfach in die Brust gestochen haben, es überlebte nur knapp. Die Verdächtigen sitzen seit der Tat in Untersuchungshaft. Mindestens einer der 19 und 21 Jahre alten Männer sei der rechtsextremen Szene zuzuordnen, hießt es. Unmittelbar vor der Stichattacke sollen die beiden das Opfer als angebliches Mitglied einer „Antifa“ angesprochen haben. Ob der 44-Jährige tatsächlich der linken Szene zuzuordnen ist, ist nach Worten eines Sprechers noch unklar: „Er wurde von den beiden Beschuldigten jedenfalls als linksdenkend ausgemacht.“