Von Oliver Klasen

Um 11 Uhr an diesem letzten Tag im August, so ist es geplant, werden vor einem Schloss in Brandenburg drei Männer den Kiesweg entlangschreiten und vor drei zuvor aufgebauten Mikrofonen halt machen. In diese Mikrofone werden sie das hineinsprechen, was sie in den zwei Tagen zuvor erarbeitet haben. Die drei Männer stehen unter Druck, Ergebnisse zu liefern. Und sie stehen unter Druck, den Eindruck zu zerstreuen, dass sie zerstritten seien und mehr gegeneinander als miteinander arbeiten würden.

Im Garten von Schloss Meseberg, vor barocker Kulisse, werden gewissermaßen die drei Säulen der Ampelkoalition stehen: Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP.

Die wichtigste Botschaft, die sie nun rüberbringen müssen, ist: Ja, es wird Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger geben, die unter den exorbitant gestiegenen Energiepreisen leiden, und zwar - anders als bei früheren Entlastungspaketen - zielgerichtet für jene Menschen in Deutschland, für die 50, 60, 70 Euro mehr bei der monatlichen Vorauszahlung an die Stadtwerke eine schwere Belastung, vielleicht sogar eine finanzielle Katastrophe darstellen.

Ein Problem für Scholz und sein Kabinett ist, dass es zwar Entscheidungen treffen kann, aber in dieser Woche in den drei Ampelparteien auch Fraktionsklausuren laufen. Die Grünen tagen bereits seit Anfang der Woche, die FDP beginnt am Mittwoch, die SPD am Donnerstag mit Beratungen, und rund ums Wochenende ist ein Treffen des Koalitionsausschusses angesetzt, jenes informellen Gremiums, das bisher noch in allen Koalitionen der Berliner Republik (ob bei Rot-Grün, Schwarz-Gelb oder in den großen Koalitionen unter Angela Merkel) das eigentliche Machtzentrum der Regierung war. Scholz und seine Mannschaft können also Pläne und Beschlüsse verkünden. Aber das letzte Wort wird im Zweifel der Koalitionsausschuss haben, insbesondere dann, wenn es wie derzeit, zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern kommt.

Dennoch: Irgendetwas müssen Scholz, Habeck und Lindner an diesem Mittwoch schon präsentieren, sonst dürfte die Kritik an der Regierung noch lauter werden, als sie es ohnehin schon ist.

Habeck, der wegen der in seinem Ministerium in großer Eile konzipierten und nach Meinung vieler Beobachter mit handwerklichen Fehler behafteten Gasumlage besonders in der Kritik steht, hat schon mehrfach Verbesserungen angekündigt, zuletzt, als er sich Dienstagnachmittag in Meseberg äußerte. Man werde sicherstellen, dass Unternehmen, die große Gewinne machen, nicht von der Umlage profitieren. Oder in Habecks Worten: Man werde "die Trittbrettfahrer von Trittbrett schubsen". Firmen müssten nachweisen, dass sie systemrelevant in Deutschland seien und zudem einen sehr großen, schwer ersetzbaren Anteil an russischem Gas in ihrem Portfolio gehabt hätten. Außerdem dürften Unternehmen, die Hilfe in Anspruch nehmen, keine Boni mehr zahlen und Dividenden ausschütten.

Am Dienstagabend, als die Klausur noch in vollem Gange war, hat sich auch Lindner in den ARD-"Tagesthemen" per Interview geäußert und so etwas wie einen Wasserstand bekanntgegeben. Der FDP-Chef, der sich bisher eher zurückhaltend geäußert hat, was weitere Entlastungen angeht, ließ erkennen, dass man im Haushalt 2022 noch Spielraum "erarbeiten" könne und es im kommenden Jahr sogar Möglichkeiten für Entlastungen "in einer beachtlichen Größenordnung" gebe.

Der Finanzminister skizzierte erste Grundlinien dessen, was die Regierung beschließen könnte. Es werde einen Mix an Maßnahmen geben: Zum einen Hilfen für Menschen, die besondere Unterstützung benötigten. Die FDP wolle dafür eine große Wohngeldreform und eine Reform von Hartz IV in Richtung Bürgergeld erreichen. Dies fordern auch SPD und Grüne. Zum anderen wolle er automatische Steuererhöhungen für die arbeitende Mitte ausschließen, um die kalte Progression zu bekämpfen. Das ist ein Vorschlag, der aus der FDP schon lange kommt, den die anderen beiden Koalitionspartnern aber weniger wichtig finden. Schließlkich will Lindner, Rentnerinnen und Rentner und Studierende in den Blick nehmen. Jene Gruppen also, die zum Beispiel jetzt im September leer ausgehen, wenn die 300 Euro Energiepauschale ausgezahlt werden, die nur an Erwerbstätige gehen.

Auch zum Zeitplan sagte Lindner einen Satz: Spätestens vor den Haushaltsberatungen im Bundestag in der kommenden Woche werde man Klarheit haben. Zuvor hatte auch Scholz angekündigt, dass man sehr rasch eine Entscheidung zu den Entlastungen herbeiführen werde.

Das klingt fast, als wäre sich die Koalition einig.