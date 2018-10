16. Oktober 2018, 12:26 Uhr Türkei Meşale Tolu fordert Freispruch vor Istanbuler Gericht

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu hat vor Gericht in Istanbul die Aufhebung der Ausreisesperre gegen ihren Mann und einen Freispruch für ihn und sich gefordert.

Für den Prozess, der am Dienstag fortgesetzt wurde, war sie aus Deutschland in die Türkei gereist, obwohl sie damit riskierte, wieder festgenommen zu werden.

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu hat in dem gegen sie laufenden Prozess in Istanbul selbst ausgesagt. In ihrem Statement forderte Tolu vor Gericht die Aufhebung der Ausreisesperre gegen ihren Mann und einen Freispruch für ihn und sich selbst.

Ihre Familie sei "geschädigt" worden, weil sie monatelang mit ihrem dreijährigen Sohn in Untersuchungshaft gesessen habe und ihr Mann nicht ausreisen dürfe. "Ich fordere im Namen meines Mannes die Aufhebung der Ausreisesperre und unseren Freispruch."

Der Prozess war heute in Istanbul fortgesetzt worden. Die aus Ulm stammende 33-Jährige war für den Termin aus Deutschland angereist, obwohl sie damit riskiert, wieder festgenommen zu werden. "Ich denke, dass die Chancen für die Aufhebung der Ausreisesperre für meinen Mann dadurch erhöht werden", so die Journalistin. Die Entscheidung dazu sei ihr nicht leicht gefallen. "Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass mein Sohn auch seinen Vater wieder bei sich hat. Und deswegen muss ich zurückfahren."

Tolus Mann, Suat Corlu, der im Gegensatz zur ihr die Türkei nicht verlassen darf, ist in dem gleichen Prozess angeklagt. Tolu wird Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Dafür drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.

Sie hatte vergangenes Jahr bereits mehr als sieben Monaten in U-Haft verbracht und war nach ihrer Freilassung im Dezember mit einer Ausreisesperre in der Türkei festgehalten worden. Erst Ende August hatte sie mit ihrem Sohn nach Deutschland fliegen dürfen.