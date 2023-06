NRW-Ministerpräsident Wüst lässt offen, ob er Kanzler werden will, daraufhin verliert der CDU-Chef die Nerven. Und schon ist die Partei mitten in einer Kandidatendebatte.

Von Robert Roßmann, Berlin

Es gibt im politischen Betrieb Schlüsselmomente, die den Lauf der Dinge ändern. Armin Laschet hat das mit seinem Lacher im Flutgebiet erlebt. Er ist die Kritik an dem verunglückten Moment im ganzen Bundestagswahlkampf nicht mehr los geworden. Seine Mannschaft und er wurden nervös, machten weitere Fehler. Laschet verlor auch in der Union an Autorität und Respekt, es gab Querschüsse aus dem eigenen Lager. Das Ergebnis ist bekannt. Nun könnte es sein, dass auch Friedrich Merz so einen Schlüsselmoment erlebt hat.