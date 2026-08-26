Gestern Abend ist Dolly Parton gestorben. Die „ewige Königin des Gitarrenspiels mit Acrylfingernägeln“, schreibt Christiane Luetz in ihrem Nachruf auf diese ungewöhnliche Frau , die Amerika noch einen konnte.

Die USA gelten als gespaltenes Land. Sachsen-Anhalt ist es wohl auch. Dort fürchtet die Union, die AfD nicht von der absoluten Mehrheit fernhalten zu können. Gut 20 Prozent liegt sie weniger als zwei Wochen vor der Landtagswahl laut Umfragen hinter der AfD. Meine Kollegin Iris Mayer war mit CDU-Kandidaten in Sachsen-Anhalt unterwegs, wo die Wahlkämpfer nicht nur gegen die schlechte Stimmung im Bundesland, sondern auch gegen den Bundestrend argumentieren müssen. Die SPD verharrt in Umfragen bei sechs bis sieben Prozent.

Es könnte besser laufen. Immerhin bei der zweitägigen Kabinettsklausur der Bundesregierung auf Schloss Neuhardenberg scheint es derzeit keine größeren Verwerfungen zu geben. Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) erzählte zum Beweis, Bärbel Bas, Arbeitsministerin und SPD-Chefin, habe den ganzen gestrigen Vormittag mit einem CDU/CSU-Stift mitgeschrieben. „So eng war die Koalition wahrscheinlich nie“, sagte Bär.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte den Morgen mit einer Kampfansage gegen die Drahtzieher des versuchten Sprengstoffanschlags begonnen. Diese würden „dafür bezahlen“, sagte er. Da ist sich die Regierung offenkundig einig.

Anders ist das beim Hitzeschutz. Am Wochenende hatte Merz im Waldbrandgebiet Hürtgenwald noch versprochen, die Regierung werde „alles tun, um den Klimawandel zurückzudrängen“. Mein Kollege Michael Bauchmüller kommentiert, die Regierung suche alles Mögliche, „nur keine Antworten auf den Klimawandel“. Die Idee der SPD, den Klimaanpassung und Naturschutz ins Grundgesetz zu schreiben, lehnt die Union ab.

Vielleicht, weil sie sich vor dem Verhetzungspotenzial eines solchen Vorschlags fürchtet. Es ist ja Wahlkampf. Mal wieder. Irgendwo wird immer gewählt. Das kritisiert Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour im Interview. Er schlägt vor, die Wahltermine zu bündeln.

Was heute wichtig ist

Merz sieht Deutschland im „Fadenkreuz hybrider Angreifer“. Der Kanzler hat bei der Kabinettsklausur Konsequenzen für Verantwortliche von Angriffen angekündigt. Zu den Verursachern des versuchten Sprengstoffanschlags auf den Flughafen Leipzig/Halle wolle die Bundesregierung „in Kürze“ eine Aussage treffen. Bisher spricht Bundesinnenminister Dobrindt nur von „fremden Mächten“. Das Hauptthema der Kabinettsklausur ist die Wirtschaftsflaute im Land. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Sachsen-Anhalt: „Die Menschen hier wollen zurück in eine Welt, die es nie gab“. Der Wirtschaftswissenschaftler Reint Gropp forscht in Halle. Er sagt, den Menschen in Sachsen-Anhalt gehe es „wirtschaftlich gut“. Gründe für die hohe Zustimmung zur AfD seien Desinformation – zudem würden andere Parteien „als reformunfähig wahrgenommen“. Er warnt vor den wirtschaftlichen Folgen einer AfD-Regierung. Zum Interview

Trump will Lake Ontario in „Lake America“ umbenennen. Wegen des Handelsstreits mit Kanada erwägen die USA laut Trump „ernsthaft“, den Lake Ontario in „Lake America“ umzubenennen, schließlich erwarteten sie keine „nennenswerte Geschäfte mit Ontario“. Zuvor hat sich Kanada gegen die massiven Strafzölle gewehrt. Der Premierminister der kanadischen Provinz hatte Einschränkungen bei der Stromversorgung der USA aus Kanada ins Spiel gebracht. Zum Liveblog zur US-Politik

China hält an Iran-Kooperation fest und warnt USA vor Sanktionen. China „wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine eigenen Interessen entschlossen zu schützen“, so ein Sprecher des Außenministeriums. Die US-Regierung will Teheran von der Weltwirtschaft isolieren. Laut Medienberichten sind vorerst keine neuen Angriffe der USA auf Iran geplant. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Wer soll die Welt jetzt heilen? Dolly Parton schrieb ergreifende Countrysongs, nahm die Welt durch unermüdliche Zugewandtheit für sich ein und wurde von sämtlichen politischen Lagern geliebt. Ein Nachruf. Zum Artikel

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Dossier Digitalwende: Coheres Deutschland-Pläne. Deutschland soll für das kanadische KI-Unternehmen Cohere zu einem der wichtigsten Märkte werden. Der Chef des Unternehmens, Aidan Gomez, will die Forschungsbasis hierzulande ausbauen und die geplante Fusion mit Aleph Alpha vor Jahresende abschließen. Auch wichtig: Die größte Videospielmesse der Welt Gamescom wird heute unter anderem mit EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen in Köln eröffnet. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Aufstand der Mittelmächte – reines Wunschdenken? Kanada wehrt sich mutig gegen die USA, die EU sucht Rückhalt gegen China: Mittelmächte wollen ihre Abhängigkeit von Washington und Peking verringern und könnten eine wirtschaftspolitische Gegenmacht bilden. Doch die Allianz der Staaten in der zweiten Reihe kommt bisher kaum voran. Dabei gibt es konkrete Konzepte. Zum Briefing