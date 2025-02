Deutschland hat gewählt – und auch wenn das Ergebnis am Sonntagabend noch nicht endgültig feststeht – zeigt sich schon, wer zu den Gewinnern und Verlierern gehört. Klarer Wahlsieger ist die CDU /CSU mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz . Sie wird stärkste Fraktion im nächsten Bundestag. Die AfD wird zweitstärkste Kraft. Und: Auch die Linke kommt über die Fünfprozenthürde, sogar deutlicher als man es vor wenigen Wochen noch erwartet hat.

Zu den Verlierern der Wahl gehören die Ampelparteien. Die SPD holt ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Grünen verlieren ebenfalls und bleiben unter ihrem Ergebnis von 2021. Und auch die FDP verliert deutlich. Am Sonntagabend ist es noch unklar, ob sie es wieder in den Bundestag schafft.

Wie wird sich der Bundestag verändern und was bedeutet das für die Koalitionsbildung – darüber spricht der Leiter des Berliner SZ-Büros Nicolas Richter in dieser Folge von „Auf den Punkt“.

Zum Weiterlesen und -hören:

Die aktuellsten Zahlen und Ergebnisse zur Bundestagswahl 2025 finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Leopold Zaak, Lilli Braun

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ZDF.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.