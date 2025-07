Friedrich Merz ist ein überzeugter Europapolitiker. Zuletzt aber hatte er auffallend oft etwas auszusetzen an den Plänen aus Brüssel. Welche Rolle strebt der Außenkanzler auf der EU-Bühne an?

Von Jan Diesteldorf, Nicolas Richter, Henrike Roßbach, Brüssel/Berlin

Friedrich Merz hat nie verheimlicht, wie wichtig ihm Europa ist, aber im Dezember vergangenen Jahres dürfte es auch der Letzte verstanden haben. Mit seltener Härte griff der Noch-Oppositionschef im Bundestag den Noch-Kanzler Olaf Scholz an und warf ihm völliges Versagen in der Europapolitik vor. „Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten“, zürnte Merz. „Sie blamieren Deutschland. Es ist zum Fremdschämen, wie Sie sich in der Europäischen Union bewegen!“