Heute spricht der Kanzler im Bundestag bei der Generaldebatte. Wer ihm gestern auf dem Arbeitgebertag zuhörte, wusste: Da muss sich einer verteidigen.

Friedrich Merz (CDU) zählte auf, was die Regierung bereits für die Wirtschaft getan habe. Die Steuern für Unternehmen wurden gesenkt, der Industriestrompreis soll kommen. Anders als während der Ampel setzt die Kraftwerksstrategie auch auf Gaskraftwerke, die nicht „wasserstoffready“ (und damit grüner) sind. Wenn er sich für die Entlastung von Privathaushalten oder der Wirtschaft entscheiden müsse, dann entscheide er sich für die Entlastung der Arbeitsplätze und der Wirtschaft, sagte Merz.

Der Kanzler ist in einer schwierigen Situation: Er steht erkennbar unter Druck, muss aber zeitgleich eine Art Ruhepol der Regierung sein, um die Wirtschaft zu beruhigen, den Koalitionspartner SPD, nicht zuletzt seine eigene Partei. Das mit der Ruhe passt nur nicht sonderlich gut zu Merz. Er tut sich schwer damit.

Der Aufsichtsratschef des weltbekannten Maschinensägen-Herstellers Stihl, Nikolas Stihl, gibt den regierenden Parteien im Interview mit der SZ einen Rat: „Wer sagt, die Leute tragen schwierige Entscheidungen nicht mit, nimmt die Wähler nicht ernst.“ Das sehe man am Beispiel Argentinien, wo bekanntermaßen der Mann mit der Kettensäge regiert – vor einigen Wochen hat die Bewegung von Javier Milei bei den Zwischenwahlen deutlich gewonnen.

Wie die Arbeitgeber beim Arbeitgebertag ist Stihl gegen die Verabschiedung des Rentenpakets. Merz aber steht weiter dazu. Immerhin sagte SPD-Chef Lars Klingbeil gestern im Bundestag zu, sich mit einer Reform der sozialen Sicherungssysteme zu beschäftigen.

Was heute wichtig ist

Bekommt Russland de facto ein Mitspracherecht bei der Nato? Für die Europäer ist es ein geradezu feindseliger Akt, dass Washington bilateral mit Russland über einen möglichen Weg zum Frieden in der Ukraine verhandelt. Die USA behandeln Europa und die Ukraine in dem 28-Punkte-Plan als Verfügungsmasse – nicht als Verbündete. Sogar bei der Nato könnte Russland demnach künftig mitreden. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirtschaft und AfD: Wo verläuft die Brandmauer? Der Verband der Familienunternehmen hat eine Debatte ausgelöst, wie mit der AfD umzugehen ist. Einige Unternehmen positionieren sich auf SZ-Anfrage gegen eine Normalisierung des Umgangs mit der rechten AfD, viele aber wollen nichts sagen. Verbandschefin Marie-Christine Ostermann hat ihren Mitgliedern eine Mail zum Umgang mit Medienanfragen geschrieben. Zum Artikel (SZ Plus)

Sprechchöre für den mutmaßlichen Kopf der Hammerbande. In Dresden hat der Prozess gegen den jahrelang gesuchten Johann G. begonnen. Er soll zusammen mit Mitangeklagten für eine Serie von Überfällen auf Rechtsextreme verantwortlich sein. Seine frühere Verlobte Lina E. war bereits 2023 zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. In den USA wurde die Hammerbande, oder Antifa Ost, als Terrorgruppe eingestuft. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Digitalisierungprobleme der Bundeswehr sind weiter groß. Die Bundeswehr will gut 16 000 Fahrzeuge digital umrüsten, auch als Antwort auf die russischen Fortschritte bei der elektronischen Kriegsführung. Doch neue Tests zeigen: Der Umbau ist eines der größten Probleme der Truppe. Das sei „kriegsentscheidend“, mahnt ein General. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

