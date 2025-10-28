Am Mittwoch reist Friedrich Merz zu Recep Tayyip Erdoğan, der lange als schwieriger Nachbar galt. Oder gleich als einer, der Europa mit Geflüchteten erpresst und deutsche Journalisten einsperrt. Heute ist der Ton ganz anders: Man arbeitet zusammen – mit dem türkischen Präsidenten als verlässlichem Partner in einer chaotischen Region.

Von Raphael Geiger