Am Sonntag durfte Ekrem İmamoğlu kurz das Gefängnis verlassen. Der inhaftierte Erdoğan-Gegner, der Präsidentschaftskandidat der türkischen Opposition, er wurde von seiner Zelle in die Stadt gebracht, die er bis zu seiner Festnahme im März regiert hat. Er hatte einen Termin in Istanbul.
TürkeiDer Autokrat, dennoch ein Staatsmann
Lesezeit: 5 Min.
Am Mittwoch reist Friedrich Merz zu Recep Tayyip Erdoğan, der lange als schwieriger Nachbar galt. Oder gleich als einer, der Europa mit Geflüchteten erpresst und deutsche Journalisten einsperrt. Heute ist der Ton ganz anders: Man arbeitet zusammen – mit dem türkischen Präsidenten als verlässlichem Partner in einer chaotischen Region.
Von Raphael Geiger
Politikjournalismus in der Türkei:Die Freiheit ist noch da, aber sie ist umgezogen
Was viele US-Journalisten gerade am meisten fürchten, erleben Kollegen in der Türkei schon lange: den Verlust der Pressefreiheit. Levent Gültekin und Bahar Feyzan berichten deshalb nur noch auf Youtube.
Lesen Sie mehr zum Thema