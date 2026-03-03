Das scheint gar nicht gut loszugehen, gar nicht gut. Draußen ist es kalt, es regnet und während Bundeskanzler Friedrich Merz noch im Blair House, dem Gästehaus des Präsidenten, mit Wirtschaftsleuten frühstückt, schiebt Donald Trump schon Frust. Das Wall Street Journal hatte über Munitionsknappheit im Iran-Einsatz berichtet. „Die Story des Wall Street Journal war falsch und eine Schande“, stänkert Trump über seinen Privatkanal Truth Social. Dass es bei seinem zweiten Besuch im Oval Office fast nur um den Iran-Krieg gehen würde, musste dem Bundeskanzler ohnehin klar sein. Nun muss er sich auch noch darauf einstellen, dass Trump schlecht gelaunt sein könnte.
Besuch in WashingtonDer Bundeskanzler, überwältigt von Trumps Charme-Offensive
Lesezeit: 4 Min.
Eigentlich möchte Merz mit dem US-Präsidenten über europäische Anliegen reden. Eigentlich möchte er erfahren, welche Ziele die USA in Iran verfolgen. Eigentlich müsste er Spanien gegen Trumps Wutanfall verteidigen. Doch es kommt anders.
Von Daniel Brössler, Washington
Energiepreise:Wird das jetzt die nächste Erdgaskrise?
Plötzlich hohe Gaspreise, das erinnert doch sehr an 2022. Wie sich die Lage heute von damals unterscheidet und was die Blockade der Straße von Hormus für die deutschen Gasvorräte bedeutet.
Lesen Sie mehr zum Thema