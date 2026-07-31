(SZ) Liebes Tagebuch, ich sage das in aller Deutlichkeit: Wenn wir es ernst meinen mit dem Fortschritt in diesem Land, wenn wir es ernst meinen damit, dieses Land grundsätzlich reformieren zu wollen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir hier und heute – was sagst du? Ja, hast ja recht, wir sind hier nicht im Bundestag. Ein Glück. Ich kann diese Amateure nicht mehr sehen. Außer den Carsten. Und den Philipp. Die erkennen, wenn einer die Kompetenz eines umsichtigen Kapitäns hat, und folgen dem bedingungslos. Grüße gehen raus an Carsten L. und Philipp A. Zum Glück liest der Nordalm hier nicht mit. Immer wenn ich dem sage, schreib mir mal Volksnähe in meine nächste Rede, erkennt er zwar meine Kompetenz, aber er folgt mir nicht. Dann schreibt er was, und ich klinge wieder, als hätte ich zum Frühstück einen Stock verspeist statt ein ordentliches Stück Brot. Wenn wir es ernst meinen in diesem Land mit der Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir es ernst meinen mit der Effizienz, dann sage ich – verdorri, schon beim Gedanken an den Nordalm klinge ich wieder nach Stock. Weißt Du, was ich in solchen Momenten immer denke, liebes Tagebuch? Ich denke: Was würde der Wolfgang jetzt machen? Gütiger Himmel, nicht der Kubicki.