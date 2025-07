Es gab keine Kutschen oder Reiter, nicht einmal Musik. Der Bundeskanzler ist am Donnerstagmorgen auf dem Flughafen Stansted nordöstlich von London gelandet, anschließend wurde die Delegation in gewöhnlichen Kraftfahrzeugen in die Innenstadt gebracht. Der Antrittsbesuch von Friedrich Merz ( CDU ) bei seinem Kollegen Keir Starmer in London am Donnerstag war, anders als der Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche, kein Staatsbesuch mit royalem Pomp. An der Relevanz der Reise änderte das wenig: Merz und Starmer unterschrieben einen Vertrag, den beide Seiten als ersten seiner Art seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichneten.

Der Freundschaftsvertrag sei „historisch für die deutsch-britischen Beziehungen“, sagte Kanzler Merz. Das Dokument hat, wie sich das für solche Verträge gehört, einen griffigen Namen: Er heißt nach dem Stadtteil, in dem er unterschrieben wurde, Kensington. Im dortigen Victoria & Albert Museum trafen sich Merz und Starmer am Donnerstagmittag zur Unterzeichnung. Das Museum ist nach der britischen Queen Victoria und deren deutschem Gatten Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha benannt.

Der Kensington-Vertrag soll Schülerreisen wieder vereinfachen

Der Kensington-Vertrag soll das Verhältnis der beiden Länder, so ist die Hoffnung in Berlin und London, für Jahrzehnte prägen. Er ist knapp 30 Seiten lang und umfasst die Bereiche Sicherheit und Verteidigung, Migration, Wirtschaft und einen „Zivilgesellschaften“ genannten Punkt. Letzterer soll regeln, wie der durch den Brexit erschwerte Austausch jenseits der politischen Ebene verbessert werden kann. Schülerreisen sollen etwa durch Sammellisten erleichtert werden, die das seit dem Brexit obligatorische Mitführen eines Reisepasses für die Schüler unnötig machen würden. Außerdem soll eine direkte Zugverbindung zwischen der Insel und Deutschland realisiert werden.

Im Vereinigten Königreich liegt eine bessere Beziehung mit EU-Ländern wie Deutschland, zivilgesellschaftlich gesehen, durchaus im Trend. Der Thinktank „British Foreign Policy Group“ veröffentlichte am Donnerstag eine Umfrage, nach der mittlerweile eine Mehrheit der Briten den USA – dem in London gerne sogenannten „special partner“ – misstraut. Stattdessen wollen 62 Prozent der Briten eine engere Zusammenarbeit mit der EU. Entsprechend bemühte sich Premierminister Starmer in den vergangenen Monaten mit diversen Reisen und Gipfeln, das immer noch spürbare Brexit-Trauma abzumildern.

„Es ist überfällig, dass wir einen solchen Vertrag abschließen.“

In Berlin wiederum heißt es, man könne froh sein, dass Starmer auf Europa setze. Der konservativ-rechte Merz und der progressiv-linke Starmer kommen zwar aus unterschiedlichen politischen Lagern, das Verhältnis der beiden sei aber „exzellent“, heißt es in Diplomatenkreisen. Gemeinsam mit Macron reisten beide im Mai im selben Zug in die Ukraine.

„Es ist überfällig, dass wir einen solchen Vertrag miteinander abschließen“, sagte Merz nach der Unterzeichnung im Museum. Bereits Merz’ Vorgänger Olaf Scholz (SPD) hatte auf eine konkret geregelte Definition der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gedrungen. Die Beziehung war allerdings unter Starmers Tory-Vorgängern oft schwierig. Seit Starmers Besuch in Berlin bei Olaf Scholz im vergangenen Jahr wurde dann konkret am Vertrag gearbeitet. Dass Merz nach seiner Wahl das Grundgerüst des Vertrages übernommen und an einzelnen Stellen, wie es hieß, „nachgeschärft“ hat, wurde in London durchaus mit Wohlwollen registriert.

Beim Thema Migration, was für beide wegen des innenpolitischen Drucks wichtig ist, wurde bestätigt, was schon Ende vergangenen Jahres – wenige Wochen vor der Neuwahl in Deutschland – in London vereinbart worden war: Dass Deutschland künftig seine Gesetzgebung so verändert, dass etwa Betreiber von Lagerhallen belangt werden können, in denen Schlauchboote gelagert werden, die von Schleusern für die Flüchtlingsüberfahrt im Ärmelkanal verwendet werden. Gemeinsam wollen beide Länder auch am Vorhaben festhalten, Langstreckenwaffen zu entwickeln, „die für die Abschreckung gegen Russland wichtig sind“, wie ein Sprecher der Bundesregierung sagte. Im Kensington-Vertrag sichern Deutschland und das Vereinigte Königreich einander zudem militärischen Beistand zu, sollte eines der beiden Länder angegriffen werden. Die Zusage ergänzt die Beistandspflicht aus Artikel fünf des Nato-Vertrags.

Gerade seitdem in Washington Donald Trump regiert, hat sich die Zusammenarbeit in Verteidigung und Sicherheit in Europa intensiviert. Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich bilden dabei inzwischen eine Art Dreieck, wobei auch die anderen europäischen Partner wie Italien oder Polen „immer mitgedacht werden“, wie es in Berlin hieß.

Am Nachmittag sprachen Starmer und Merz zunächst unter vier Augen in Downing Street, ehe sie das Airbus-Werk in Stevenage nordwestlich von London besuchten.