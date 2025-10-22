Ganz gleich, wo sie herkämen, welche Hautfarbe sie hätten und ganz gleich, ob sie schon in erster, zweiter oder vierter Generation in Deutschland lebten und arbeiteten, „wir können auf sie eben gar nicht mehr verzichten“, sagte Friedrich Merz am frühen Mittwochabend in London über Menschen mit Migrationshintergrund. Es ist der dritte Akt in einem politischen Stück, dessen Kulisse das deutsche Stadtbild ist. Man könnte ihn eine Klarstellung nennen.
BundeskanzlerMigranten sind für Merz unverzichtbar – aber nicht alle
Lesezeit: 2 Min.
Friedrich Merz präzisiert in London seine Äußerungen zu „Problemen im Stadtbild“: Deutschland brauche Migranten, aber nicht jene, die sich nicht an die Regeln hielten.
Von Martin Wittmann, London
Umgang mit der AfD:„Merz’ Aussagen erscheinen zumindest widersprüchlich“
Vor dem Superwahljahr 2026 will sich die Union abgrenzen von der AfD. Doch die Stadtbild-Aussagen von Kanzler Merz überlagern die Debatte. Fragen zum Kurs der CDU an den Politikwissenschaftler Benjamin Höhne.
Lesen Sie mehr zum Thema