Es mutet gerade so an, als sei bei der SPD die Politik der ruhigen Hand zurück. So hatte einst Bundeskanzler Gerhard Schröder seinen Kurs genannt, ehe die Krise in Deutschland so tief war, dass mit der Agenda 2010 hart umgesteuert werden musste. Nun scheint diese Haltung zurück zu sein, nur etwas anders gewendet, dem Koalitionsfrieden zuliebe. Denn auch wenn der jetzige Kanzler Friedrich Merz vor dem CDU -Parteitag den SPD-Plänen für einen höheren Spitzensteuersatz eine deutliche Absage erteilt, gibt es beim roten Koalitionspartner nicht den erwartbaren Aufschrei.

In vertraulichen Gesprächen wird vielmehr betont, dass man bewusst Ruhe in die Koalition bringen wolle, auch wegen der anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 8. und 22. März. Aber danach öffne sich das Zeitfenster, in dem ein großes Reformpaket zu schnüren sei. Ein neues Steuerkonzept solle beschlossen werden, dazu sollten – auf Basis der Ergebnisse der eingesetzten Kommissionen – Reformen zur Finanzierung der Renten und des Renteneintrittsalters sowie Kostenbremsen im Gesundheitssystem auf den Weg gebracht werden.

Die Union möchte die Grenze für den Spitzensteuersatz hinaufsetzen

Zwar hat ein Anlauf zu den großen Reformen im Herbst nur bedingt geklappt, aber nun soll es im Frühjahr gelingen, möglichst bis zur Sommerpause, da im September im Osten wichtige Landtagswahlen anstehen. Die Frage ist nur: Kommt man da zusammen?

Kanzler Merz hat nun in dem Politik-Podcast „Machtwechsel“ deutlich gemacht, dass er den SPD-Plan für einen höheren Spitzensteuersatz ablehnt, um so untere und mittlere Einkommen zu entlasten. „Wir sind mittlerweile schon jetzt, wenn man die sogenannte Reichensteuer, die ja am Ende auch noch mal den Knick nach oben macht, und die Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag zusammennimmt, bei fast 50 Prozent.“ Mehr gehe wirklich nicht. Und der Kanzler fügte in Richtung der Sozialdemokraten hinzu: „Die Zitrone ist ziemlich ausgequetscht.“

Doch da glaubt man nicht, dass dies das letzte Wort ist, zumal die Union möchte, dass der Spitzensteuersatz künftig später einsetzt, um mehr Bürger und Unternehmen zu entlasten. Bisher greift der Spitzensteuersatz von 42 Prozent ab knapp 70 000 Euro Jahreseinkommen. Bei besonders hohen Einkommen ab rund 277 000 Euro gilt der sogenannte Reichensteuersatz von 45 Prozent.

Wer Reiche schröpft, belastet auch Unternehmen, so das Argument

Die SPD kann sich höhere Einkommensgrenzen gut vorstellen, aber Spitzenverdiener sollten eben mehr zahlen. Merz wiederum warnt, dass ein höherer Spitzensteuersatz auch viele Unternehmen treffen würde. Denn etwa 70 Prozent von ihnen sind Einzelunternehmen oder Personengesellschaften. Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) arbeitet an einer Reform der Einkommensteuer, steht doch im Koalitionsvertrag auf Seite 45: „Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.“

Da aber im Haushalt für 2027 eine Lücke von rund elf Milliarden Euro klafft und von bis zu 60 Milliarden 2028, sieht er keine Alternative, als an der Spitze des Steuersatzes etwas zu machen. Zumal die Union auch Druck macht für eine baldige Senkung der Körperschaftsteuer, um die Wirtschaft zu entlasten. Außerdem fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion in einem Antrag für den CDU-Parteitag „die vollständige und ersatzlose Abschaffung des Solidaritätszuschlags“, der zuletzt noch rund 12,6 Milliarden Euro in die Staatskassen brachte. Da lauern noch Konflikte.

Bei der SPD wissen sie aber erst mal um die Zwänge des Kanzlers, der mit einem möglichst guten Ergebnis beim Parteitag in Stuttgart als CDU-Chef wiedergewählt werden will. Aus ihrer Sicht ist die Zitrone bei den Wohlhabenderen jedoch längst nicht ausgequetscht. Einen Vorschlag für eine Reform der Erbschaftsteuer haben sie bereits vorgelegt, aber hier wollen Union und SPD eine Reform im Lichte des bald erwarteten Urteils des Bundesverfassungsgerichts besprechen.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und bayerische Landeschef, Sebastian Roloff, beharrt trotz der Ansage des Kanzlers auf den Forderungen seiner Partei. Die SPD wolle auch eine Anhebung der Spitzensteuersatz-Grenze. „Das wäre echte Entlastung für Fachkräfte und die Mitte der Gesellschaft“, sagte er der Süddeutschen Zeitung. „Wer Erhöhungen für wenige zur Entlastung vieler ablehnt, muss auf der anderen Seite eine Antwort haben.“ Die Antwort der SPD sei da klar: sehr hohe Einkommen stärker belasten, sehr große Erbschaften mehr besteuern. Das zeigt: Spätestens nach Ostern dürfte es mit der ruhigen Hand vorbei sein.