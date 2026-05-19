Bärbel Bas blickt überrascht in die vor ihr aufgebauten Kameras. „Gibt's hier was Besonderes?“, fragt sie. Natürlich weiß die SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin, dass heute ein seltener Gast die SPD-Fraktion beehren wird. Einer, der schon nach einem Jahr im Amt um seine Kanzlerschaft kämpft und den auch Bas kritisch beäugt. Aber ein bisschen Spaß darf auch in dieser Lage sein.
Merz bei der SPD„Ich bin mir sicher, dass wir da rauskommen“
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stattet der SPD-Fraktion einen Besuch ab. Dabei betont er die Gemeinsamkeiten – und macht klar, was der Koalition aus seiner Sicht fehlt.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin
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