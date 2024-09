Im Ringen um die Kanzlerkandidatur strebt CDU -Chef Friedrich Merz offenbar nach einer schnellen Entscheidung. Nach der Landtagswahl in Brandenburg am kommenden Sonntag wolle Merz sich zügig zum Kandidaten ausrufen lassen, berichtet die Bild am Sonntag mit Verweis auf Informationen aus Parteikreisen.

Demnach tagen am 23. September, also direkt am Montag nach der Wahl, die Parteipräsidien von CDU und CSU. Dabei wolle Merz die Weichen stellen, um sich die Nominierung als Kanzlerkandidat der Union zu sichern. Spätestens bis zum 3. Oktober wolle Merz die Entscheidung dann auch öffentlich verkünden, heißt es in dem Bericht.

Zwischen CDU-Chef Merz und dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder läuft hinter den Kulissen seit Monaten in Ringen um die Kanzlerkandidatur. Traditionell hat der Chef der deutlich größeren CDU das erste Zugriffsrecht – und Merz hatte zuletzt kaum Zweifel daran gelassen, dass er dieses auch nutzen will. Allerdings machte auch Söder seine Ambitionen deutlich: „Ich würde mich nicht drücken, Verantwortung für unser Land zu übernehmen“, sagte Söder etwa kürzlich beim Volksfest Gillamoos.

In der Union weckt all das bei vielen Mitgliedern schlechte Erinnerungen: Schon vor der Bundestagswahl 2021 hatte Söder Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur, konnte sich aber gegen den damaligen CDU-Chef Armin Laschet nicht durchsetzen. Im Wahlkampf stichelte Söder dann immer wieder öffentlich gegen Laschet, warf ihm unter anderem vor „im Schlafwagen ins Kanzleramt“ fahren zu wollen. Teile der CDU machten deshalb Söder für Laschets Niederlage bei der Wahl mitverantwortlich. Die Frage, wie Söder sich gegenüber einem Kanzlerkandidaten Merz verhalten würde, treibt die CDU deshalb um. Dass Söder öffentlich schon mehrfach versicherte, er werde sich auf jeden Fall friedlich mit Merz verständigen, konnte diese Sorgen bislang kaum mindern.

Merz größte Schwäche im Rennen gegen Söder sind vor allem seine schlechten persönlichen Beliebtheitswerte. Söder hingegen gehört seit Langem zu den populärsten Politikern des Landes. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, eine Entscheidung in der Frage der Kanzlerkandidatur sei noch nicht gefallen: „Die Kanzlerkandidatur ist offen, solange sie nicht beschlossen ist.“