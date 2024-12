Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Im Bundestagswahlkampf des Jahres 2021 haben Außen- und Sicherheitspolitik nur am Rande eine Rolle gespielt. Nicht anders war das in den Koalitionsverhandlungen der Ampel-Parteien, nur wenige Monate, bevor Russland in großem Stil die Ukraine überfiel. In diesem kurzen, harten Winterwahlkampf könnte das anders werden, nimmt man die politische Auseinandersetzung der vergangenen Tage als Indikator. An der Frage, ob man der Ukraine den Marschflugkörper Taurus mit mehr als 500 Kilometern Reichweite liefern sollte, scheiden sich die Geister, zumindest zwischen dem Kanzler und Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, und seinem Herausforderer, Friederich Merz von der CDU.