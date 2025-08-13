Koalition Nach 100 Tagen schon ein Neustart 13. August 2025, 15:33 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Nicht nur Kanzler Friedrich Merz (Mitte), auch Fraktionschef Jens Spahn (links) und Kanzleramtschef Thorsten Frei werden in der Unionsfraktion Pannen bei Kommunikation und Koordination angelastet. (Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO)

In der Koalition wächst die interne Kritik am eigenen Auftreten, vor allem in der Union. Jetzt hat sich der Kanzler aber etwas zum Teambuilding einfallen lassen.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

