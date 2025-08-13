Zum Hauptinhalt springen

KoalitionNach 100 Tagen schon ein Neustart

Lesezeit: 4 Min.

Nicht nur Kanzler Friedrich Merz (Mitte), auch Fraktionschef Jens Spahn (links) und Kanzleramtschef Thorsten Frei werden in der Unionsfraktion Pannen bei Kommunikation und Koordination angelastet.
Nicht nur Kanzler Friedrich Merz (Mitte), auch Fraktionschef Jens Spahn (links) und Kanzleramtschef Thorsten Frei werden in der Unionsfraktion Pannen bei Kommunikation und Koordination angelastet. (Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO)

In der Koalition wächst die interne Kritik am eigenen Auftreten, vor allem in der Union. Jetzt hat sich der Kanzler aber etwas zum Teambuilding einfallen lassen.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

Es mag nur ein kleiner Schritt sein, aber für diese Koalition fühlt er sich schon geradezu groß an nach allem, was war. Als Friedrich Merz vor der Sommerpause ein gemeinsames Fest der Unionsfraktion mit den Koalitionskollegen von der SPD vorschlug, stieß das auf kühle Ablehnung. Nun soll es Mitte September doch einen gemeinsamen Grillabend der Fraktionen geben; ein bisschen Teambuilding sei dringend vonnöten, wird intern betont.

Zur SZ-Startseite

Schwarz-rote Zwischenbilanz
:Wie viel kann eigentlich in 100 Tagen passieren?

Die erste Phase ihrer Regierungszeit haben Union und SPD hinter sich gebracht – nicht gerade geräuschlos. Was waren die entscheidenden Momente? Ein Drama in sieben Akten.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt, Georg Ismar, Nicolas Richter, Robert Roßmann und Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite