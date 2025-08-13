Es mag nur ein kleiner Schritt sein, aber für diese Koalition fühlt er sich schon geradezu groß an nach allem, was war. Als Friedrich Merz vor der Sommerpause ein gemeinsames Fest der Unionsfraktion mit den Koalitionskollegen von der SPD vorschlug, stieß das auf kühle Ablehnung. Nun soll es Mitte September doch einen gemeinsamen Grillabend der Fraktionen geben; ein bisschen Teambuilding sei dringend vonnöten, wird intern betont.
KoalitionNach 100 Tagen schon ein Neustart
Lesezeit: 4 Min.
In der Koalition wächst die interne Kritik am eigenen Auftreten, vor allem in der Union. Jetzt hat sich der Kanzler aber etwas zum Teambuilding einfallen lassen.
Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin
Schwarz-rote Zwischenbilanz:Wie viel kann eigentlich in 100 Tagen passieren?
Die erste Phase ihrer Regierungszeit haben Union und SPD hinter sich gebracht – nicht gerade geräuschlos. Was waren die entscheidenden Momente? Ein Drama in sieben Akten.
