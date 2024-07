Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Wer wissen will, wo die CDU in Sachen Schuldenbremse steht, kann seit einigen Wochen im neuen Grundsatzprogramm der Partei nachschlagen. Dort steht auf Seite 71: „Solide Finanzen sind ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Die Garantie dafür ist die Schuldenbremse.“ Die von SPD, Grünen und vielen Ökonomen geforderte Lockerung der Kreditregel lehnen die Christdemokraten also trotz Investitionsstau, maroder Infrastruktur und russischer Kriegsdrohungen kategorisch ab, Gleiches gilt für die Schaffung neuer Zusatztöpfe und Nebenhaushalte.