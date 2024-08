Israel: Weitere Hamas-Geisel aus Gazastreifen befreit. Bei einem schwierigen Einsatz sei ein 52-jähriger Beduine gerettet worden, teilt das israelische Militär mit. Die USA warnen weiter vor einer Ausweitung des Konflikts. Die Gespräche zwischen Israel und der Hamas stecken wohl in einer Sackgasse. Liveblog zum Krieg in Nahost

MEINUNG Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat recht mit seiner Kritik an Sahra Wagenknechts Äußerungen zu Gaza (SZ Plus)

Comeback von Oasis: Gallagher-Brüder kündigen Tour an. Nach jahrelangem Streit wollen Noel und Liam Gallagher nächsten Sommer wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Geplant sind Auftritte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Mit Liedern wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Supersonic" prägte die Band aus Manchester die 1990er Jahre. Zum Artikel (SZ Plus)

Sonderermittler verlangt Wiederaufnahme von Dokumenten-Verfahren gegen Trump. Jack Smith wehrt sich dagegen, dass eine Richterin seine Klage in der Dokumenten-Affäre mit der Begründung gestoppt hatte, seine Ernennung sei unzulässig gewesen. Trump und Harris streiten über die Mikrofon-Regeln beim TV-Duell. Liveblog zur US-Wahl

Ukraine: Haben in Kursk fast 600 russische Soldaten gefangengenommen. Präsident Selenskij hat mehrfach erklärt, dass das Gefangennehmen von russischen Truppen eines der Ziele der Offensive sei. Sie sollen gegen Ukrainer in Kriegsgefangenschaft ausgetauscht werden. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Gericht: Regeln für 5G-Auktion 2019 waren rechtswidrig. Das Kölner Verwaltungsgericht stellt eine "massive Einflussnahme" des Verkehrsministeriums - damals unter Leitung von Andreas Scheuer - auf die Bundesnetzagentur fest. Das Gericht erklärt die Regeln für die milliardenschwere 5G-Auktion von 2019 für rechtswidrig. Zum Artikel (SZ Plus)

Die EU plant ein einheitliches Ticketsystem für Bahnreisende. Wer mit der Bahn quer durch Europa reisen will, hat es bisher schwer. Die EU will das ändern und plädiert für einheitliche Tickets für grenzüberschreitende Bahnreisen. Doch der Widerstand ist groß: Die meisten staatlichen Bahnunternehmen verkaufen ihre Fahrkarten lieber selbst, als das einem Dritten zu überlassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war