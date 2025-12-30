Merz, der Oppositionspolitiker: Dafür war der CDU-Politiker lange bekannt. Erst in der Opposition gegen die damalige Kanzlerin Angela Merkel, dann als Fraktionschef der Union gegen Olaf Scholz von der SPD. Aber man wusste nicht, wie er in der Regierungsverantwortung sein würde.

Deswegen widmet sich diese Folge von „Auf den Punkt“ der Frage, was vom ersten Merz-Jahr als Regierungschef bleiben wird: Ist Merz eher ein „Außen-“ oder doch ein „Innenkanzler“? Darüber spricht in dieser Folge des Podcasts Daniel Brössler, der im SZ-Parlamentsbüro in Berlin über die schwarz-rote Koalition berichtet.

Weitere Nachrichten: Raubüberfall in Gelsenkirchen; USA greifen Hafen in Venezuela an.

Zum Weiterhören: Hören Sie hier den Jahresrückblick von „Auf den Punkt“ über die wichtigsten außenpolitischen Themen und den über etwas und den über buntere Themen aus der Welt.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Johannes Korsche, Lars Langenau

Produktion: Benjamin Markthaler, Justin Patchett

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix und Youtube-Kanal von Friedrich Merz.

