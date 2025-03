Sondersitzungen des Bundestags am 13. und 18. März

Der Bundestag wird noch in alter Zusammensetzung am 13. März erstmals über das von Union und SPD geplante Milliarden-Paket für Verteidigung und Infrastruktur beraten. Beschlossen werden sollen die dafür erforderlichen Grundgesetzänderungen in einer weiteren Sondersitzung am 18. März. Diesen Zeitplan legte am Donnerstag der Ältestenrat des Bundestags fest. Das wurde der SZ bestätigt.

Bislang ist allerdings unsicher, ob die zur Grundgesetzänderung nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kommt. Dafür werden auch die Grünen benötigt, die eine Zustimmung bisher offengelassen haben. Die Fraktionsführung hatte am Mittwoch gefordert, Union und SPD müssten die Gründe noch näher darlegen, warum nach der Bundestagswahl noch das Parlament in alter Zusammensetzung entscheiden solle.