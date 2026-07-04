Der Kanzler kommt. Diese Nachricht war unerwartet wie kurzfristig gekommen, und sie dürfte viele, die jetzt im knallvollen Saal des Maritim-Hotels Düsseldorf sitzen, positiv überrascht haben: Im ausliegenden Programmheft zum lange schon durchgetakteten Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU ist von Friedrich Merz noch mit keinem Wort die Rede. Erst am Donnerstag ließ er, der ja selbst aus NRW kommt, dann doch sein Kommen ankündigen. Überraschung gelungen, da dürften sich die Anwesenheiten weitgehend einig sein. Zuletzt war Merz für dergleichen ja nicht unbedingt berühmt. Selbst in der eigenen Partei haben einige mal leise, mal mindestens in Zimmerlautstärke gemeckert, dass der Kanzler mehr ankündige als umsetze (siehe „Herbst der Reformen“).