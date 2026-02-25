China-Reisen sind für deutsche Kanzler auch dann eine Herausforderung, wenn die Weltordnung nicht in Unordnung geraten und die deutsche Wirtschaft nicht in der Krise ist. Für Friedrich Merz’ Antrittsbesuch in China am Mittwoch und Donnerstag kann man daher getrost von einem erhöhten Schwierigkeitsgrad sprechen.
Kanzler in ChinaMerz fordert Peking zu „fairem Wettbewerb“ auf
Lesezeit: 3 Min.
Der Bundeskanzler ist für zwei Tage zum Antrittsbesuch in China. Deutschland will die „umfassende und strategische Partnerschaft“ stärken – aber Peking ist kein Partner wie jeder andere.
Von Henrike Roßbach, Peking
Kanzlerreisen:Friedrich, grüß mir die Sonne
Erstmals fliegt Regierungschef Merz nach China, und wie bei seinen Vorgängern stellt sich die Frage: Was bringen solche aufwendigen Kanzlerreisen – und wie groß ist das Risiko von Turbulenzen?
Lesen Sie mehr zum Thema