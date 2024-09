Eigentlich hatten Vertreter der Ampelregierung vor, sich an diesem Dienstag mit führenden Politikern der Union zu treffen, um über das ewige Streitthema Migration zu beraten. Eigentlich. Denn ob CDU -Chef Friedrich Merz oder andere konservative Spitzenpolitiker an den Gesprächen am Nachmittag teilnehmen, ist wenige Stunden vorher noch immer unklar.

Merz hatte Kontrollen und Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze zur Bedingung dafür gemacht, dass Unionsvertreter an den Gesprächen teilnehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ging am Montag auf die Union zu und kündigte vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen an. Merz sagte anschließend, man höre gerade „ziemlich widersprüchliche Angaben aus der Bundesregierung, was sie denn jetzt ernsthaft will“. Es sei unklar, ob es tatsächlich zu umfassenden Zurückweisungen an den Grenzen kommen solle. Er wolle, dass die Bundesregierung bis zu den Migrationsgesprächen „noch mal wirklich klar sagt, am besten schreibt, was sie denn jetzt wirklich vorhat“.

„Wenn die Bundesregierung möchte, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, dann geht es nur, wenn wir wirklich im umfassenden Umfang an den deutschen Außengrenzen zurückweisen“, betonte Merz. Umfassend bedeute für die Union, dass alle, die keinen Aufenthaltstitel hätten, den Zugang in die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr bekommen sollten, vor allen Dingen jene nicht, die Asylanträge stellen würden, sagte der Fraktionschef. Asylanträge müssten nach dem sogenannten Dublin-System im Land des Erstzutritts gestellt werden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte, Bundesinnenministerin Faeser habe angekündigt, über die bisherige Situation hinauszugehen. „Das reicht aber nicht“, sagte er. „Es muss grundsätzlich um die Zurückweisung an der Grenze gehen, dann sind wir bereit, darüber Entscheidungen gemeinsam mit der Ampel auch zu treffen.“ Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hingegen teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, er habe vor, im Auftrag von Ministerpräsident Boris Rhein an einem möglichen Migrationsgipfel in Berlin teilzunehmen.

Von den Grünen kommt derweil deutliche Kritik an der Haltung der Union. „Friedrich Merz benimmt sich wie ein trotziges Kind“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Diese Erpressungsversuche sind nur noch lächerlich.“ Die Grünen würden der Einladung der Innenministerin zum Gespräch folgen. Sie warnte im „Morgenmagazin“ der ARD vor den Folgen umfassender Zurückweisungen. Diese würden Europa spalten. Das Zurückweisen Asylsuchender nannte sie „in jedem Fall rechtswidrig“. Die Menschen hätten ein Recht darauf, dass ihr Asylgesuch geprüft wird.

Österreich will Zurückgewiesene nicht entgegennehmen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versicherte, der Regierung sei es ernst mit gemeinsamen Lösungen. „Wir würden uns auch freuen, wenn wir da noch was gemeinsam machen können, auch mit der Opposition“, sagte er am Montag. „Im Rahmen klarer Prinzipien. Aber wir würden uns wirklich freuen.“ Von SPD-Seite sei das Angebot ehrlich gemeint. „An uns wird es nicht liegen, falls es nicht klappt“, sagte der Kanzler weiter. SPD-Chefin Saskia Esken sagte den Funke-Zeitungen, eine Begrenzung der irregulären Migration auf wasserdichten Grundlagen sei notwendig. Es komme aber auch darauf an, dass Deutschland „ein freundliches Gesicht“ behalte.

Wie genau Zurückweisungen an den Grenzen zu den europäischen Nachbarländern erfolgen sollen, ist bislang nicht bekannt. Österreich jedenfalls will „keine Personen entgegennehmen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden“, sagte der konservative Innenminister Gerhard Karner der Bild und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Da gibt es keinen Spielraum.“

Karner argumentierte, dass Deutschland zwar das Recht habe, Menschen zurückzuschicken, wenn ein anderes EU-Land für ihren Asylantrag zuständig ist. Dafür sei aber ein formelles Verfahren und die Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaates nötig. Zurückweisungen im Rahmen von Kon­trollen an den EU-Binnengrenzen seien nicht erlaubt, sagte Karner.