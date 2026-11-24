Wenn Friedrich Merz darüber spricht, was seine Vorvorgängerin im Kanzleramt aus seiner Sicht alles falsch gemacht hat, ist das zunächst nicht neu. Merz hat Angela Merkel den Atomausstieg bereits ebenso vorgehalten wie ihre Flüchtlingspolitik und ihr auch schon recht unverblümt den Einzug der AfD in den Bundestag zum Vorwurf gemacht. Die jüngste Kritik von Merz an Merkel fällt wegen ihrer moralischen Wucht dennoch aus dem Rahmen. Im Grunde ging es um nicht weniger als Putins Krieg und Merkels Beitrag.