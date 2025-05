Von Georg Ismar

Michael Kellner ist nun in einer neuen Rolle. Als Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschafts- und Energieministerium unter Robert Habeck (Grüne) hat er sich intensiv mit der Russlandliebe in der deutschen Energiepolitik beschäftigt, stieß aber auch immer wieder auf Mauern des Schweigens. Mit dem Regierungswechsel und dem Ausscheiden aus dem Amt will der Grünen-Politiker nun über den Deutschen Bundestag eine Aufklärung erzwingen. Kellner setzt dabei auch auf den Nachnachfolger von Angela Merkel, der ihr bekanntermaßen nicht besonders herzlich verbunden ist: auf Kanzler Friedrich Merz.