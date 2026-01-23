Zum Hauptinhalt springen

Merz bei MeloniDas Bündnis der Trump-Versteher

Lesezeit: 3 Min.

Die Sonne scheint in Rom, wo Bundeskanzler Friedrich Merz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Freitag einen „Aktionsplan" unterzeichnet haben.
Die Sonne scheint in Rom, wo Bundeskanzler Friedrich Merz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Freitag einen „Aktionsplan“ unterzeichnet haben. (Foto: Foto: MICHAEL KAPPELER/AFP)

Kanzler Merz und Italiens Ministerpräsidentin Meloni wollen in Europa vorangehen. Bei Verteidigung und Rüstung planen die Länder, enger zusammenzuarbeiten.

Von Henrike Roßbach und Daniel Brössler, Rom

Sie hätte misslicher zu Ende gehen können für den deutschen Bundeskanzler, diese bemerkenswerte Woche, in der Europa zunächst in den Abgrund geblickt hat – und dann doch irgendwie davongekommen ist. Als Friedrich Merz am Freitagvormittag in Rom mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor der Villa Doria Pamphilj steht, scheint die Sonne, und die ganze irrwitzige Melange aus Donald Trump, Grönland und Zoll-Drohungen gegen Europa scheint sich in der Vorfrühlingsluft in Wohlgefallen aufgelöst zu haben.

