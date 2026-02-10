Die Bundesregierung hat Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach neuen europäischen Gemeinschaftsschulden deutlich zurückgewiesen. Seine Äußerungen lenkten zwei Tage vor dem informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zum Thema Wettbewerbsfähigkeit „von dem ab, worum es eigentlich geht: dass wir ein Produktivitätsproblem haben“, hieß es am Dienstag aus Kreisen der Bundesregierung. Es gehe jetzt zunächst um tiefgreifende strukturelle Reformen und die Vervollständigung des Binnenmarkts.
EU-PolitikBundesregierung verwirft Macrons Europa-Ideen
In einer direkten Reaktion auf den französischen Präsidenten weist Berlin die Forderung nach Eurobonds scharf zurück. Auch Macrons „Made in Europe“-Konzept stößt auf wenig Gegenliebe.
Emmanuel Macron:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“
Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.
