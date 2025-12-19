Verglichen mit der dramatischen Nachtsitzung beim EU-Gipfel in Brüssel hätte der Termin des Kanzlers am Freitagnachmittag in Berlin eigentlich ein ruhiger sein müssen. Doch für Friedrich Merz endete die Mitgliederversammlung der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit einer schweren Niederlage. Die frühere Parteichefin, Ex-Verteidigungsministerin und Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde mit 28 Stimmen zur neuen Vorsitzenden der Stiftung gewählt. Der Kandidat von Merz, Unionsfraktionsvize Günter Krings, fiel mit 21 Stimmen durch.
Der Kandidat des Kanzlers fällt bei der Kampfabstimmung um den Vorsitz der Adenauer-Stiftung durch. Es gewinnt die Frau, der Merz einst bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlag.
Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin
