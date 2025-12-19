Zum Hauptinhalt springen

CDUKramp-Karrenbauers Sieg ist eine schwere Niederlage für Merz

Annegret Kramp-Karrenbauer, ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende.
Annegret Kramp-Karrenbauer, ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende.

Der Kandidat des Kanzlers fällt bei der Kampfabstimmung um den Vorsitz der Adenauer-Stiftung durch. Es gewinnt die Frau, der Merz einst bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlag.

Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin

Verglichen mit der dramatischen Nachtsitzung beim EU-Gipfel in Brüssel hätte der Termin des Kanzlers am Freitagnachmittag in Berlin eigentlich ein ruhiger sein müssen. Doch für Friedrich Merz endete die Mitgliederversammlung der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit einer schweren Niederlage. Die frühere Parteichefin, Ex-Verteidigungsministerin und Ex-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde mit 28 Stimmen zur neuen Vorsitzenden der Stiftung gewählt. Der Kandidat von Merz, Unionsfraktionsvize Günter Krings, fiel mit 21 Stimmen durch.

