Innenpolitisch läuft es nicht rund für Kanzler Merz. Zwar verständigt sich die Koalition auf die Senkung der Stromsteuer. Geredet wird aber vor allem über die Qualen, unter denen die Entscheidung zustande kam. Wie soll es weitergehen?

Im Gropius-Bau in Berlin ist noch bis Mitte Januar eine Ausstellung zu sehen, die dem Werk des Künstlers Christoph Schlingensief gewidmet ist. Vermutlich hat der Kanzler noch keine Zeit gefunden, sich das anzusehen. Und vielleicht interessiert er sich auch gar nicht für Schlingensief, der 2005 der Zeit mal gesagt hat, dass er Angela Merkel „wirklich supersüß“ finde und Friedrich Merz der Oskar Lafontaine der CDU werden könnte. Zumindest der Titel der Ausstellung aber könnte Merz durchaus ansprechen: „Es ist nicht mehr mein Problem, macht eure Scheiße alleine.“